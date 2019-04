President Kaljulaid räägib eesti keeles ja Putin vene keeles. Vastavalt väljakujunenud diplomaatilisele tavale on mõlemal riigipeal kaasas oma tõlk. Lisaks on presidentide kohtumise juures ametlikud delegatsioonid.

Kohtumise kestuse kohta ei olnud eile veel täpsemat infot, kuid kokkusaamist organiseerivad ametnikud on vihjanud, et kindlasti on see pikem kui vaid pool tundi.