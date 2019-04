Filmiarvustus «La Llorona needus»: soov üle õla vaadata on garanteeritud

La Llorona – nii film kui ka samanimeline tegelaskuju – mängib oskuslikult inimese emotsioonidega. Nad haaravad ohvri õnge temas peituva kaastunde, empaatiavõime ja uudishimu kaudu, kuid õpetavad samas, et kõik ei pruugi alati olla nii, nagu meie meeled on harjunud tunnistama. Ükskõik kuidas peategelased ka ei püüaks neid tabanud ebatavalisi juhtumeid reaalsuse raamidesse sobitada, varem või hiljem peavad nad oma tõekspidamised ümber hindama – ja mida rutem, seda parem –, sest nende elu on ohus. Kas usaldada teadmisi või südant? Kas meil on julgust tunnistada üleloomulike jõudude olemasolu ja midagi ette võtta, kui meie teed peaksid kord nendega ristuma? Ja kui see juhtub, siis kuidas leida nende eest kaitset, kui nad on pahatahtlikud? Kas otsida seda kodunt või kirikust, kas põgeneda hämarusest valguse poole või vastupidi – just nimelt, sest nagu selgub, võib La Llorona rünnata ka läbi akna, millest paistab tuppa päevavalgus, murdes niiviisi isegi arusaama, et päevavalgel võib end turvaliselt tunda. Nende ning mitme teise probleemiga peavad filmitegelased pidevalt maadlema.