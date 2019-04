Regatt nagu jalgpalli MM

Purjetamises on palju paadiklasse, milles peetakse igal aastal maailma tippvõistlusi. Seni pole olnud üht üleilmset purjeregatti, mis reastaks riigid absoluutsesse paremusjärjestusse, nagu seda jalgpallis teeb MM-sari. Star Sailors League’i spordidirektor Mateusz Kusznierewicz ütles, et regati Gold Cup eesmärk on korraldada nii lihtne võistlus kui võimalik. «Koos paljude maailma juhtivate purjetajatega töötasime välja regati kontseptsiooni, mis on nii võistlejatele kui pealtvaatajatele lihtsasti arusaadav,» rääkis Kusznierewicz.