Totaalne pimendamine elutoas

Kõige nõmedam neist on Telia digiboksi (täpsemalt Arris VIP1113) toiteadapteri üliere roheline signaallamp, mis näitab, et adapter on seinas. Kus ta on 100 protsenti kogu ajast, nii et täiesti mõttetu info. Lisaks on digiboksil endalgi pidevalt põlev punaroheline leed. Teine samasugune paratamatus on Telia Inteno ruuter, mille esikülge ehib tervelt kaheksa märgutuld. Lisame siia veel hulgaliselt ressiivereid, plaadimängijaid, digi-analoogkonvertereid, soojuspuhur ja mida kõike veel (jah, mul on palju vidinaid, aga vähemal määral puudutab see probleem igaüht). Ja ainult kahe seadme indikaatoreid saab tarkvaraliselt tuhmistada või välja lülitada.