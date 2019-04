Tagasi mootorrattasadulasse

Minu kokkupuude mootorratastega algas üsna varakult. Juba enne kooli õnnestus mul teada saada, et arukas inimene ei pane jalga sõidust tulnud K-750 silindri vastu. Siis on selge mälupilt, kuidas isa Uulu rannas tõrkuva magneetosüütega Pannoniat mändide all käima jookseb. Pärast tuli suur pikne ja müristamine. Ja Pannonia paagi peale leistangist kinni hoidma tõstis isa mind umbes samal ajal, kui ma lugema õppisin (ka millalgi enne kooli).