Toyota Camry: 15 aastat hiljem

Et meil siin Euroopas pole 15 aastat Camryst suurt midagi kuulda olnud, ei tähenda, et see mujal maailmas samamoodi oleks. Camry on Toyota üleilmne müügihitt ja nii varsti juba 40 aastat jutti. Eriti armastavad teda ameeriklased. Aga mitte ainult. Suurt sedaani on sajas riigis kokku müüdud 19 miljonit. 15-aastase pausi järel tõi Toyota mudeli Vanasse Maailma tagasi ning usub, et hübriidajam annab eurooplaste silmis konkurentide ees eelise.