Veeohutuskampaania keskendub eakatele

Päästeametis valminud analüüsi järgi on traagiliste tagajärgedega veeõnnetuste üheks olulisemaks põhjuseks Eestis jätkuvalt alkohol, teist aastat järjest on pooled uppunutest olnud joobes. Teise olulise suundumusena selgub statistikast, et aasta-aastalt on tõusnud veeõnnetuste ohvrite keskmine vanus. 2018. aastal olid rohkem kui pooled hukkunutest eakad. Vanemaealiste inimeste turvalisusele veekogudel ja nende ääres keskendub ka Päästeameti tänavune veeohutuskampaania. Päästemeti, Politse- ja Piirivalveameti ning Veeteede Ameti koostöös toimub maikuu jooksul hulk veeohutusele keskenduvaid üritusi, mille koondnimetuseks on mereohutuskuu.