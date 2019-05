Ülemiste terminali uut konkurssi varjutavad lahkhelid arhitektidega

Arhitektide liit leiab, et reedel välja kuulutatud Rail Balticu Ülemiste terminali järjekordse arhitektuurikonkursi tingimused kahjustavad arhitektide huve, ja jättis need kinnitamata. Rail Baltic Estonia (RBE) juhil Riia Sillavel on aga süda rahul, et uue hanke tingimused on igati õiglased.