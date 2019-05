Kõige ilusam punane: Mazda 3

Tema välimus on vaatamisväärsus omaette. Muidugi, kõigepealt see punane. Kõigist autode punastest – mu sügava isikliku veendumuse järgi – on Mazda punane kõige ilusam. (Saan ma selle andeks, Alfa Romeo? Ja ühtlasi beat that, neela see alla, Ferrari.) Eriliselt sügav, täpselt doseeritud tumedusega. Toon, mis mängib valguse käes ning teravustab välja auto kujunduse jooned.