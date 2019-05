Tuntud suunamudija saatuslik kannapööre

«Ühel päeval vaatasin peeglisse ja lihtsalt nutsin, sest ei tahtnud enam olla nii suur,» meenutab Eesti üks tuntumaid influencer’eid, kenasti eesti keeles öelduna suunamudijaid Liis Velsker, kes toona nägi kaalule astudes arvu 126. Kaheksa aastat hiljem ütleb noor naine, et just see oli murdehetk, mil ta julges endale tunnistada, et ta ongi ülekaaluline ja vihkab seetõttu ennast, ning ainus võimalus oma elu muuta on muuta söömisharjumusi ning hakata trenni tegema. «Ma lootsin, et kui olen peenike, siis hakkan ennast armastama,» lisab ta.