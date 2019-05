Kuum Iisrael tervitas Cronet leigelt

Kuigi internetist leitavad ennustustabelid lubavad Eestile ja Victor Crone «Stormile» kindlat finaalikohta, jagunevad fännid Iisraelis kahte leeri. «Arvan, et Victori võimalus finaali pääseda on 50/50,» sõnab Venemaalt pärit Anton.

«Esimeses poolfinaalis on lihtsalt väga-väga tugevad lood, seega ütlen, et kõigi nende võimalused on pooleks,» lisab ta.

Teisalt on siin rohkelt ka neid fänne, kelle arvates väärib Eesti kindlasti finaalikohta. «Victor on väga karismaatiline kuju,» räägib USAst pärit William. «Ta näeb välja nagu supermodell ja tal on tänavu ka kõige raadiosõbralikum lugu. Ma arvan, et see on täpselt selline lugu, mis võiks meeldida inimestele eri maailmanurkades.»