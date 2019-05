Kõrged intellektuaalsed nõuded ja sügav isiklik pühendumus, mitteametlik õhkkond – need tähistavad minu jaoks Lennart Meri konverentsi. See oli vist aasta 2012, uitasin president Toomas Hendrik Ilvesega saali tagaosas. Vabu istekohti ei olnud ning nii me istusimegi madalale puidust platvormile. Keegi ei leidnud selles midagi eriskummalist.