Teine poolfinaal lööb kaardipaki segamini

Ent tõsi see on – me saime tõesti hakkama. Mina ehk mitte nii palju kui Victor Crone, kes siiski kogu raske töö ära tegi ja meid finaali laulis. «Ma arvan, et me kõik tegime head tööd. Muidugi olen mina suur osa sellest ja olen ka palju vaeva näinud, aga tegelikult on selle taga kogu meie suur tiim,» selgitas Victor Crone ise oma edu poolfinaalis.