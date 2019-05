Matkavarustus tsikli küljes. Nõu annab kogenud motomatkaja

See ei tähenda sugugi, et peaks kohemaid tormama uut tsiklit või meeletut kogust lisavarustust ostma. Esiteks sobivad pikkade distantside sõitmiseks peaaegu kõik mootorrattatüübid. Peamine on, et sõitja ise tunnetab oma ratast täiuslikult ning kõik hädavajalik on käepärast, sest tegelikult ei sõltu kaasavõetava pagasi hulk sõidupäevade arvust.