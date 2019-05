Hais, vägivald ja lugematu arv ettekirjutusi: Eesti probleemseimast hooldekodust on jäänud kadunuks kolm inimest

Roojased linad, inimeste kambrisse lukustamine, üle maja leviv ebameeldiv lõhnasegu, täid-tingud ja peksmine – need on vaid mõned häirivad näited, mida õiguskantsler, politsei- ja piirivalveamet, veterinaar- ja toiduamet, sotsiaalkindlustusamet ja teised ametkonnad on Ida-Virumaal asuvale Aa hooldekodule üle kümne aasta ette heitnud.



See on terviseameti andmetel erakordselt probleemne, üks enim menetluse alla sattunud hooldekodusid Eestis, kust viimase viie aasta jooksul on kaduma läinud inimestest teatatud üle 30 korra.