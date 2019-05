Lisarahata kõrgharidus nõrkeb paari aastaga

Tasulise kõrghariduse üle on viimase aasta jooksul Postimehe veergudel üsna palju arutatud. Selle poolt on ülikoolide esindajad, vastu on olnud üliõpilased. Jääb mulje, et tegu on täielikult jah- või ei-küsimusega. Tegelikult maksab ka praegu osa üliõpilasi õppemaksu, kes need üliõpilased on?

Esiteks on see kindlasti liiga suur üldistus, et ülikoolide esindajad on kõik poolt ja üliõpilased vastu. Ülikoolid lihtsalt näevad kõrghariduse rahastuse probleeme kõige teravamalt ja püüavad leida konstruktiivseid lahendusi. Üliõpilased peavadki olema õppemaksu vastu, see on loogiline.