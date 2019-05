Tasulise kõrghariduse osakaal peaks suurenema

Haridusvisiooni konkurentsivõime töörühm seadis pikemas plaanis eesmärgiks kaks protsenti SKTst ehk samas suurusjärgus, nagu me toetame Eesti kaitsevõimet.

Paraku oleme praegu olukorras, kus koolieelne alusharidus on tasuline (lasteaia kohatasu) ja kõrgharidus on tasuta. Rahvastiku arengu ja perepoliitika seisukohast peaks olukord olema täpselt vastupidine ja kõrghariduses tuleks inimeste omavastutust hariduse omandamisel suurendada.

Tasuline haridus ei tähenda, et alati maksab hariduse omandamise eest inimene ise või mõni erasektori institutsioon. Hariduse omandamise võib kinni maksta ka riik. Sellisel juhul on võimalik, et teatavas osas jäetakse haridusasutustele vabadus valida, milliseid erialasid avada, ning teatavas osas määrab õpetatavad erialad riik, hüvitades neid erialasid õppivate üliõpilaste õppetasu või kehtestades sihtstipendiumid. Kirjeldatud skeem võimaldab säilitada kõrgkoolide autonoomia, kuid seab sisse riikliku tellimuse õppetasu riigipoolse maksmise kaudu.