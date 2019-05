2500 fantastilist kilomeetrit. Jaagup Kreem täitis oma ammuse unistuse

Möödunud aastast oli olemas igati äge kogemus sõidust Lofootidele ja Nordkappi koos telkimisega Euroopa kõige põhjapoolsemas punktis, kuhu mööda asfaltteed sõites pääseb. Eeltööks palju aega ei jäänudki, põhiline mure oli, kas kõik kuulsad teed on ikka juba lumest puhtaks lükatud.

See ei ole mingi nali, sest väga paljud enam kui kilomeetri kõrgusel kulgevad teed Norras on sarnaselt Alpidega talvel liikluseks suletud. Näiteks Aurlandsfjellet, mis on tuntud kahel pool teed kõrguvate hiiglaslike lumevallide poolest, avatakse tänavu tõenäoliselt alles juuni alguses.