Aerofloti lend Tallinnast Moskvasse, tund ja 20 minutit, on piisav aeg, et Venemaa tähtsamad lehed läbi vaadata ning lennuliin jagab neid reisijatele kuhjaga.

Venelaste elujärg halveneb, rahulolematus võimudega kasvab, pensionireform, mille võimud lootsid valutult ära teha, on purustanud paljude illusioonid, et Kremlis kaitseb neid hea tsaar. Mitmes lehes meenutatakse Levada keskuse uuringut, mis näitas, et 61 protsenti vastanuist peab Vladimir Putinit täielikult riigi probleemide eest vastutavaks, mis on oluline tõus, võrreldes aastataguse ajaga.