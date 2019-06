6 asja, mida me juba teame uuest Subaru Foresterist

Välimuselt tõesti. Muudeti teadlikult väga vähe, sest klientidele auto disain meeldis. Milleks teha ümber seda, mis töötab? Interjööris on muutusi rohkem, see on ka varasemast avaram. Tegemist on siiski läbinisti uue autoga, mille aluseks uus platvorm. Lisaks bensiinimootorile saab nüüd kasutusele võtta hübriidi. Teadaolevalt on juba töös ka elektri jõul liikuv versioon. Testipolügoonile Viini kohale lennanud Jaapani insenerid tõrjusid sellekohased küsimused viisaka naeratusega ega soovinud elektri-Subarust veel sõnagi rääkida. Ent on päris selge, et mõne aasta jooksul see tuleb.