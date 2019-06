Nolani film võib Eestile tuua 20 minutit kuulsust 

Kultuuriminister kergitas ka saladuseloori: talle teadaolevalt on Nolani uue filmi võttepaiku Eestis vähemalt 13 ning need on peamiselt Tallinnas. Laagna tee on aga eriti tähtsal kohal, sest just see koht on Lukase sõnul filmi süžees ka otseselt Eestiga seostatav. «Olulisemad kohad, kus veel Tallinnas filmitakse, on Pärnu maantee, linnahall – need ei ole äratuntavad või tekstiliselt Eestiga seotud. On kohad, kus võetakse massistseene, aga Laagna tee on otseselt filmi süžees Eestiga seostatav, nii et Eesti jookseb sellest filmist ka kohana, asukohana läbi,» avalikustas Lukas. Lisaks on teada, et võtted toimuvad ka Kumus.