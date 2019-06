Sõit haruldase superautoga: McLareni roolis Bikernieki ringrajal

Mõni päev tagasi sattus mulle näppu üks ammune Jeremy Clarksoni raamat. Midagi pole öelda, tippvormis Clarkson on hea. Loed ja naudid. See viis mõttele, et viimaste aastate toimeka untsukeeramise kõrval, mida britid ise tähistavad B-tähega sõnaga, suudavad nad ka paremini. Oi kui palju paremini.

Võtame näiteks McLareni. Täpsemalt, võtame McLaren 720S Spideri. Nullist kiiruseni 200 km/h rebestab ta 7,9 sekundiga. Nüüd lugege kaheksani (üks, kaks, kolm…) ja äsja paigal seisnud McLaren on ammu kaugel mürapilves täpiks tõmmanud ja lendab parasjagu 200 km/h. See juhtub paar-kolm sekundit varem, kui teie linnadžiip jõuab sada kellale saada. See kiirus on arust ära, uskuge mind.

Ent kõigepealt tuleb selgitada asjaolusid. Nimelt avati Riias mai lõpupäevil McLareni esindussalong. See on esimest korda, kui see brittide kroonijuveel paneb Baltikumis ametliku esindusena rattad maha. Kauplus asub muide samas kohas, kus paiknes Spykeri esindus (Spyker on pisike Hollandi superautode tootja, meil sai tuntuks sellega, et omandas Saabi.) Spyker läks Riias ajalukku autokauplust ehtinud kroonlühtrite ja marmoriga ning täieliku võimetusega kas või midagi müüa.

McLareni poisid võtsid kroonlühtrid alla, tassisid marmori välja ning vähemalt alustasid pauguga. Rajapäeva hommikul sõitsid salongi ees korraga üksteisele tagant sisse kolm autot, mille juhid jäid tänavaserva üles rivistatud McLareneid vahtima. «Ja siis paistis seal 570S, aga kindlasti oli 720S Spider,» loevad kaskokindlustuse hämmeldunud ametnikud hiljem seletuskirjadest. «Meil on väga kahju,» märkisid mulle seda lugu rääkides McLareni sõiduinstruktorid, kelle silme all kõik juhtus, «aga sellist asja tuleb ikka vahel ette.»