Nende äppideta jääd suvel hätta!

Mõtlesin, et kirjutaks mõningatest äppidest, mis suvel kasulikud ja/või rõõmu toovad, aga see suvelaulu mõte oli kõrvade sees kinni ja takistas ajul asjalikul töölainel püsimast. Eks lasin siis mõtetel minna oma teed.

Õige pea sain aru, et minu suvelauludel ei ole itaaliakeelseid refrääne ega vene estraadi kuraasi. Kõrvus võitlesid omavahel hoopis fraasid suvest ja Pärnu tüdrukutest, paljajalu asfaldil olemisest, Petsi BMWst, viiest kastist viinast. Sekka mõned lastelaulude hõiked ja fraasid Saaremaa heinamaal tantsu keerutamisest. Üle kõige kaikumas Jaak Joala «See suveöö…». Päris servast serva. Nagu suvi ise, nagu me ise oma soovide-tegude ja unistustega.

need on päike ja Pärnu tüdrukud.

Pärnu võib olla, aga päike peab olema. Päikesega seoses on oluline, et teaks pisut täpsemalt, et millal ta on või kus ta hetkel on.