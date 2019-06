Tühjad kongid ootavad vange – uuest vanglast on ligi pool täitmata

Novembris valminud ja aukartustäratavad 74 miljonit eurot maksnud Tallinna vanglas on täidetud napilt üle poole kohtadest. Osa Soodevahe külas asuva vangla sektsioone on täiesti asustamata ja seisab tühjalt. Samal ajal on osa vange paigutatud kambritesse kahekaupa, mitte üksinda, nagu oli algne eesmärk.

Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri Priit Kama sõnul on vangla seadnud end sisse üksuste ja sektsioonide kaupa, samuti on tema sõnul olnud veel häälestustöid ja garantiiremonte. Kriminoloog Anna Markina ütleb aga, et ei peaks praegu vange mitmekesi koos hoidma, kui on suurepärased võimalused olusid humaansemaks teha ja neid üksi paigutada.