Lükkame ümber! 5G-hirmudel pole teaduslikku alust

Tehnika arenguga on alati käinud käsikäes hirmud võimalike negatiivsete mõjude ees. Näiteks raudteede algusajal kardeti tõsimeeli, et liikumine kiirusega üle 50 km/h on inimesele surmav. Hirmu on tuntud peaaegu kõigi sidetehnika arengute, nii telegraafi, telefoni, raadioringhäälingu, televisiooni, arvutite kui ka mobiiltelefonide ees. Nüüd on järg jõudnud alles lapsekingades oleva mobiilside viienda põlvkonna ehk lühidalt 5G kätte.