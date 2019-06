Maksumuudatus, mis puudutas kõiki ostjaid

Kümme aasta tagustes uudistes ja riigikogu istungite stenogrammides polnud juttu, et käibemaksu tõus on ajutine. Esialgu ei olnud käibemaksu tõstmisest üldse juttu. See punkt laekus maksumuudatuste eelnõu teisel lugemisel vaevalt paar nädalat enne seaduse jõustumist.