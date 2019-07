Renault Clio: väljast tuttav, seest puhta uus

Kuidas küll seletada, kui ammu see oli, kui nägi ilmavalgust esimene Clio? Proovime nii. Kui mäletate Nirvana albumit «Nevermind», või veel parem, Metallica musta albumit, ja suudate meenutada, kuidas need plaadid tungisid teie ellu aastal 1991 (ja sealt tegelikult enam kunagi ära ei läinud), siis on lihtne. Selleks ajaks oli esimene kamp Cliosid juba aasta otsa Prantsusmaa ja maailma teedel vuranud.

Tänaseks on neid müüdud 15 miljonit ja kerge on teha õnnelikuks iga Renault’ esindajat, kui nimetate Cliot kultusautoks. Ma hoiduks siiski seda tiitlit heldel käel välja jagamast. Isegi sellele vaatamata, et Clio on Renault’ kõige müüdum mudel maailmas. Cliot žurnalistidele tutvustades viskasid prantslased õhku väite, et igaüks tunneb kedagi, kellel on (olnud) Clio. Järgmisel päeval kolleegidega lennujaama suunasPortugali siledaid kiirteed mõõtes kerkis küsimus uuesti üles. Mu kolleegid tundsid Clio-omanikke. Lausa mitut. Mina mitte. Viimaks – piinlik ka juba pisut – meenus sõbra ema, asjalik naine, kellel tõepoolest oli eelmise kümnendi keskpaigas uus Clio.