Imeline klaas

Kõigepealt, kas teadsite, et klaas on tegelikult vedelik? Tõepoolest, klaasil pole kristalset struktuuri, see on amorfne materjal. Paljud peavadki klaasi jahedaks vedelikuks. Näiteks tuuakse keskajal ehitatud katedraalide klaasaknad, mis on alaosas paksemad kui ülal. Põhjus peituvat selles, et aastasadade jooksul on klaas alla voolanud. Teised uurijad jälle väidavad, et klaas küll voolab, aga mitte nii kiiresti, et inimene seda näeks.