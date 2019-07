Seiklushimulistel on võimalus Euroopat avastada tasuta

Projektiteemad varieeruvad pagulasküsimuste arutamisest Shakespeare’i näidendite etendamiseni. Millegipärast on selline programm aga justkui suletud ring. Vähesed teavad, et selline võimalus on olemas. Need aga, kes sinna ringi tõmmatakse, ei saa enam pidama. Arter avastas, et peale noorte saavad osaleda ka keskealised ja vanemadki. Siin on nelja inimese kogemused.

Annika meenutab, et Türgis on ta käinud 15 korda. Samuti on ta Erasmuse programmiga rännanud Prantsusmaale, Saksamaale ja Inglismaale. Nüüd on ootamas juba uus minek: homme sõidab ta Hispaaniasse, kuhu võtab kaasa ka oma 14-aastase lapse. Annika ütleb, et on juba ammu tahtnud minna koos lapsega. «See on nagu sõltuvus. See ei ole ühekordne kogemus, vaid pikatoimeline nagu gripivaktsiin,» kirjeldab Annika oma emotsioone.