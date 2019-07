Kui minna palava ilmaga konditsioneeriga ruumi või tugeva jahutusega autosse, võib see soodustada juba limaskestal oleva bakteri ägedat paljunemist ja seeläbi haigust. «Külmetamine iseenesest ei pruugi haigust põhjustada. Eri haigustekitajatel on oma lemmikperioodid, mil need levivad – see sõltub välistemperatuurist, õhuniiskusest ja muust,» selgitab perearst Marje Oona.