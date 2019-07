Väike samm, aga hüpe suur: inimene maandus Kuul

Algas see üritus külma sõja voogudes, kui president Kennedy kuulutas vaid 20 päeva pärast esimest USA mehitatud kosmoselendu 25. mail 1961 oma kuulsas kõnes Kongressile: „Me viime veel enne selle kümnendi lõppu inimese Kuule ja toome ta sealt ka ohutult tagasi!“ Suur veksel oli välja käidud ning alustati Apollo programmi. Päädiski see Kennedy lubaduse järgi siis, kui Apollo 11 maandumismoodul oli sooritanud eduka kuundumise ning Neil Armstrong ja teisena Buzz Aldrin toetasid jalad Kuu tolmusele pinnale.

* 12 aastat kestnud Apollo programm oli maailma kalleim rahuaja kosmoseprogramm, see läks 1973. aasta vääringus maksma 25,4 miljardit dollarit (2018. aasta vääringus üle 112 miljardi dollari). Juba üksainus kuumooduleid kosmosesse vedanud kanderaketi Saturn V start läks maksma 375 miljonit dollarit. Ja nüüd võrrelgem seda USA suurima teadusfondi, National Science Foundationi aastase eelarvega, mis on 440 miljonit dollarit.

* Apollo programmi raames käis Kuu orbiidil 24 astronauti, neist Kuu pinnal tosin astronauti ja tagasi veeti sealt kokku 382 kg Kuu pinnase ja kivimite näidiseid, millest 75 protsenti on praeguseni hoiul Lunar Sample'i ehk Kuunäidiste laboratooriumis. Näidised on ühed iidseimad, mida teadlased on uurida saanud – nende vanus jääb vahemikku 3,2–4,6 miljardit aastat.