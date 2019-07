Ei ole kohta uimasele juhile: Hyundai i30 Fastback N

Alustame ühest teisest autost. Honda Civic Type R jätab teile tänaval vastu tulles palju sügavama mulje kui Hyundai i30 N (seda kinnitab ka Top Geari vaatluskogemus). Te pöörate pead ja vaatate talle järele. Hyundai i30 N Fastback sellist reaktsiooni ei saa. Välja arvatud juhul, kui te teate täpselt, mis see on, mida te just nägite. Albert Biermanni disainigrupp ei ole i30 N-i eristamisele tavalisest mugavast ja kohmakast pereautost (mis peabki olema mugav ja kohmakas) mingit rõhku pannud. Kogu rõhk on pandud auto sisse. Ja see ei pressi sealt välja, nagu ka akvalangiballooni ümarast ja neutraalsest vormist ei saa välja lugeda vormist sissepoole jäävat rõhku.