Kui maailma on jäänud vaid üks inimene, siis peab ta kasvama võimalikult harituks ja eetiliseks. Miks inimsugu muidu välja suri? Ikka pahede, sõdimise ja metsiku impulsiivsuse pärast. See üks elav inimhing peab tõestama, et tema ei ole selline, tema suudab eristuda ja inimeste soo ning maine päästa.