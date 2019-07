Kinnisvara soetajate hirm: maja või korter number 13

«Kord tuli üks perekond vaatama korterit ja kui korterisse sisenesime, oli näha, et neil on mingi probleem,» kirjeldab kinnisvarabüroo Uus Maa maakler Margit Sild aastatetagust intsidenti. «Selgus, et perepea oli häiritud majanumbrist, mis oli 13. Kui avastati, et ka korteri uksel on number 13, siis teatatigi, et see on halb enne ja seetõttu korter ei sobi.» Sellest johtuvalt otsustati tulevases uusarenduses taolist olukorda vältida.