762 purjetajat, 132 purjekat, miljon eurot

Täna lõppeva Muhu väina regati viimased kaks päeva on purjekad veetnud Pärnu Jahtklubis. Regati direktor Agnes Lill ütles, et üritus on igati korda läinud. Pisut kimbutasid seilajaid vahelduvad ilmaolud ning tuulevaikus lõi mitmes võistlusgrupis paremusjärjestuse korduvalt sassi, kuid see lisaski võistlusele põnevust. Regatt sujus suuremate viperusteta, kuid mõned liiga uljad kaptenid pidid ülemäärase riskimise tõttu oma jahte kividelt ja madalatelt lahti kangutama. Ühe Venemaalt pärit jahi meeskonnaliikmed sooritasid jahi madalikult lahti saamiseks kolmekesi niinimetatud mastikõndi, ronisid masti ja kallutasid nii purjeka küljele, et kiil põhjast kõrgemale tõuseks.