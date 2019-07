Pärimusmuusika on igamehe asi. Kõik saavad osa ja kõik on olulised: muusik, tantsija, kuulaja, pillimees. Muusikaline lugu hakkab kõnelema siis, kui esitaja talle hinge sisse puhub, seab nakatava eeskuju, mis aitab traditsioonil sündida ja püsima jääda. Seetõttu on selle aastasel festivalil eriline rõhk iidsete, intiimsete ja südamelähedaste lugude taaselustamisel ja jutustamisel, millesse annavad oma panuse parimad pajatajad, erakordsed jutuvestjad ja sillaehitajad.