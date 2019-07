Eesti liberaalidel tuleb hakata frankofoonideks

Prantslased said europarlamenti nii tugeva tulemusega, et nende soovil anti liberaalide fraktsioonile uus nimi: senine ALDE (eesti keeles Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest) ristiti ümber Uuenevaks Euroopaks. Eelmise koosseisu 56-kohaline grupp, kus tooni andsid paaripealised delegatsioonid Põhja- ja Ida-Euroopast, kasvas 102 saadikuga fraktsiooniks, kus 21 mandaadiga on jõupositsioonil prantslased.