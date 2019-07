Vadsø asub Finnmarki maakonnas Varangeri poolsaarel ja on ühtlasi maakonnakeskus. Veidi üle 6000 elanikul on võimalus laiutada 1258 ruutkilomeetril ning esimesena hakkabki silma suur tühjus, mille üle ei tasu imestada, sest ühe ruutkilomeetri peale jagub siin umbes viis inimest.

​Finnmarki kohale jõuda pole muidugi teab mis kerge, kuigi ka mitte ülemäära raske. Lennujaamades tuleb kokku veeta küll üle 20 tunni, kuid nagu sellistel reisidel ikka, tasub see end kuhjaga ära. Pikemalt ette planeerides ei saa kurta, et piletid liiga krõbeda hinnaga oleksid, samas tuleb meeles pidada, et Norra on ikkagi üsna kallis riik ning pikad vahemaad tuleb kuidagi läbida. Kui valida selleks monopolbussifirma, siis näiteks Tallinna-Tartu tee pikkuse vahemaa läbimise eest tuleb välja käia üle 40 euro.