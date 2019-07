Mercedes-Benz A-klass torkab silma moodsa disaini ja tehnoloogiaga

Madal, voolujooneline, elegantne. Kui praegune A-klass kannab selle iseloomustuse sirgelt välja, siis esimese põlvkonna juures ei andnud miski märku, et see kunagi nii võiks minna. 1990ndate keskpaigas turule tulnud A-klass oli lühike, liiga kõrge, töntsakas mahtuniversaal, mis tagatipuks oskas rootslaste korraldatud kurikuulsas põdratestis kohutavalt koperdada. Nüüd on see kõik ammune ajalugu, kurioosum minevikust.