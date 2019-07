Hobusega galopitamine – tõeline adrenaliinilaks

Peagi pensionile minev Kegu on kogenud ratsu.

Kõrvaltvaatajaile võib tunduda, et hobusega sõitmine on täielik nauding – hobune traavib ringi ja ratsanik istub ilma ühegi muremõtteta uhkelt sadulas. Sellise vaatepildi taga on aga higi, pisarad ja kõva treenimine.