Arteri videotutvustus: 27. juuli 2019

Arteri kaanekangelane on Viljandi Folgi hing ja süda Ando Kiviberg, kes tähistab pühapäeval 50 aasta juubelit. Kiviberg räägib intervjuus armumise võimest, mis kiires maailmas hakkab muutuma haruldaseks, ja sellest, et väike rahvas võibki olla sõbralik kamp natsionaliste. Ühtlasi tutvustab ta, milline kapriisne naisterahvas on torupill ja kuidas pärimusmuusika on meil ajast aega aidanud leida kaaslast, jõudu ja iseennast.