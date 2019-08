Käes on nädalalõpp muusikagurmaanidele - vaata kõige põnevamaid sündmusi!

Haapsalust saab sel nädalavahetusel hea muusika nautlejate paradiis – täna ja homme jätkub juba 26. korda toimuv Augustibluus . Bluusirütmid kõlavad üle kogu linna, nii piiskopilinnuses, raudteejaamas, kohvikutes kui ka hoovides.Tänu aasta-aastalt kaalukamaks muutuvale programmile, publiku huvile ja heale tagasisidele muusikaväljaannetes on festival saavutanud kindla koha Euroopa tunnustatud bluusifestivalide nimistus. Festivali visiitkaardiks on eriliselt positiivne õhkkond.

Veel täna on võimalik sõita Valgamaale Leigo talusse, et saada osa Leigo järvemuusika festivalist. Klassikalist muusikat ei pea kuulama ainult sirge seljaga saalis istudes, seda võib nautida ka vabas õhus tekil pikutades. Klassika köidab Leigol ka neid, kes seda tavapäraselt ei kuula. See on eriline muusikasündmus terves Euroopas, kus esineja ja ümbritsev loodus koos elava tulega loovad erilise atmosfääri ja sisukas muusika pakub kestvaid elamusi.