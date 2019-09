Sõiduproov. Volkswagen Passat vaatab tulevikku

Kust tuleb tolm ja kuhu kaob aeg? Ja kuhu kadus Passati armatuurlaualt osutitega kell? See sobis sinna. Loodame, et keegi juba otsib seda! Selles oli midagi jäävat, kindlustunnet toovat. Pilk osutitele – näe, ehituspood on veel pool tundi lahti. Järelikult jõuab. Kas kohmakas silt «Passat» – no me ju teame, et see on Passat, eks? – ütleb meile seda? Ei ütle. Osutitega kell näitab peale kellaaja ka klassi ja stiili ja jäävaid väärtusi.