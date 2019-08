Äge festival - kellele raske töö, kellele nauding 

Ja tundub, et nii see ongi! Eestimaa suved on igasuguseid muusikasündmusi täis. Kui lähed ühele, pead loobuma teisest. Endale meelepärase festivali leiab nii hiphopi, indie, klassika kui ka metal’i austaja. Lühidalt öeldes – muusikat jagub igale maitsele.