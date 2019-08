Arteri videotutvustus: 3. august 2019

Arteri kaanekangelanna on laulja ja helilooja Kadri Voorand, kes tegi oma loomingu ja esitustega ilma nii tänavusel tantsu- kui laulupeol. Aga ta ei räägi ainult oma kontsertidest ja plaadilepingutest, vaid ka sellest, kas ta süda on vaba, mida teha pealetikkuvate fännidega ja miks Tallinn on tema hinnangul väike linnake ja elu Eestis on nagu paradiisis.