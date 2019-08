Raha ja roppused ehk miks on Eesti muusikutel kummalised artistinimed

Et raha on olnud räpis kõneaineks aegade algusest, on seda tähistavad märgid jõudnud ka nimedesse. Noore luuletaja-räppari Eik Erik Siku jutu järgi on lühendite ja huvitavate tähemärkide kasutamine puhas hiphopmuusika teema juba selle stiili väljakujunemisest peale. Mõne sõna sihilikult valesti või muudetud kujul kirjutamine mõjub ägedalt ja väljakutsuvalt, släng on nutikalt elama pandud.