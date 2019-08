Arteri videotutvustus: 10. august 2019

Arteri kaanekangelane on liiklusjurist Indrek Sirk. Ta seletab, kuidas on liikluses saanud ühtäkki suurimaks ohustajaks 30-50-aastased; mispärast on roolis telefoni näppimine ohtlikum kui joobes juhtimine, ning miks ei maksa purjus sohvreid iga hinna eest võlla tõmmata.

Arter veetis kolm päeva Euroopa meistrivõistlusteks valmistuva Eesti võrkpallikoondisega. Selgus, et koondisse pääsemiseks tuleb mängijail esmalt tõestada, et nad on puhkuse ajal suutnud alandada keha rasvasisalduse kümne protsendi peale. Alles siis, kui see eesmärk täidetud, saavad nad võimaluse koos teiste väljavalitutega end pooleteiseks suvekuuks kurnavatele treeningutele pühendada.

Puhkust on suvel alati liiga vähe. Ja see, mis ongi, satub kokku kõige viletsama ilmaga. Arter avastas triki, kuidas enda ümber isiklikku puhkusemulli luua ning aastast tervelt kolm kuud muretult elu nautida. Mood on puhas enesepettus nii või teisiti, miks mitte seda enda kasuks pöörata?