Kas naisepeksjad pääsevad liiga kergelt?

Politsei siseneb korterisse. Seal ootab verine, siniseks pekstud näoga naine. Tema elukaaslane ja laste isa on ebastabiilne, vägivaldne, julm – peksab naist igal reedel, kui jooma hakkab. Kannatanu näitab korrakaitsjatele telefonist fotosid varasematest vigastustest. Kõik on justkui selge. Prokurör alustab kriminaalmenetlust. Kuna meest on varemgi karistatud, jääb ta vahi alla.