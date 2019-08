Miks küll laual peaks olema võrdse pikkusega jalad?

Ikka selleks, et laud ei kaotaks tasakaalu, ei vajuks viltu ega kukuks ümber. Ehk laua eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kasutan lauda metafoorina oma arutelu avamiseks. Nimelt pandi kevadel kokku uus riigieelarve strateegia ja kohe-kohe algab uue aasta eelarve koostamine. Soovin eelarve kontekstis pisut arutleda, mis on laiapindne riigikaitse ja kas laiapindse riigikaitse laual on ikka võrdsete pikkustega jalad või jääb mõni jalg lühemaks.