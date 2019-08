Film: «Guernsey kirjandus- ja kartulikoorepiruka selts» - sõjadraama kergemas kastmes

Kui lugeda filmi pealkirja ja mõelda, et kusagil Briti saarel käib koos kirjandus- ja kartulikoorepiruka selts, võiks eeldada kaht tundi britipärast huumorit. Hoogsad alguskaadrid, kus muu hulgas kõneldakse ka komblusseltsist, mis võitleb selle eest, et hobused peaksid tänaval kandma aluspükse, kõlab ses mõttes ju igatahes paljutõotavalt.

Viide romantikale filmi tutvustustes seevastu vihjab, et samanimelise bestselleri järgi vändatud linaloo sündmustik võiks keerelda teise maailmasõja järgses Londonis põhiliselt sõjaga sassi löödud elude ja armastuste ümber.

Tegelikult on asi naljast ja lausromantikast üpris kaugel ning see kõik on vaid raam sõjakoledustele, mis tegelaskujude mälupiltidena ekraanile ilmuvad, nende üleelamisi ja hingehaavu avavad ning käitumist ja loo kulgu määravad. Sõda ei ole neile inimestele 1946. aastaks, kui filmi tegevus toimub, kaugeltki veel lõppenud.